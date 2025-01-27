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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Omar Elabdellaoui'den emeklilik kararı! - Galatasaray Haberleri

        Omar Elabdellaoui'den emeklilik kararı!

        Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 19:43 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:43
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        Eski G.Saraylı'dan emeklilik kararı!
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        Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarda oynadığı dönem talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui, aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

        33 yaşındaki Norveçli oyuncu G.Saray'da 20 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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