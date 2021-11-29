Omicron alarmı: Japonya da sınırlarını kapattı! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 30 Kasım’dan itibaren ülkeye yabancıların girişinin yasaklanacağını söyledi.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yeni varyantına karşı sınır tedbirlerini sıkı şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Kişida, ülke içinde Kovid-19 vakalarının "düşük seyrine" rağmen olası vaka sayısı artışlarına karşı "kriz hassasiyetiyle" hareket edeceklerini söyledi.

Başbakan Kişida, "Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kyodo ajansı, kasımın ilk haftasında kolaylaştırılan iş insanları, öğrenciler ve teknik stajyerlerin ülkeye giriş prosedürlerinin askıya alınacağını bildirdi.

Hükümet, Güney Afrika'da saptanan Kovid-19'un "Omicron" varyantına karşı Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Karar kapsamında Japonya'ya ulaşan yolcular, belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10'uncu günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı ise daha önce duyurulmuştu.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 504'e yükselirken ülke genelinde, 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

İSRAİL DE SINIRLARINI KAPATTI

İsrail hükümeti, istisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durdurulduğunu duyurdu.

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.