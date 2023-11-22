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24 Aralık 1971 tarihinde Juliane ve annesi Maria Koepcke, Peru'ya gitmek için içinde 92 yolcunun olduğu uçağa bindi. Uçuş her uçakta olabilecek şekilde türbülanslarla geçti. Önceleri her şey normal gibi gözüküyordu ama giderek işin daha ciddi olduğu anlaşıldı.

Yolculuk bir anda korkunç bir deneyime dönüştü; şiddetle sallanan uçakta her şey birbirine girmeye ve insanlar ağlama başladı. Yaklaşık 10 dakika sonra uçak büyük bir şiddetle Peru yağmur ormanlarına düştü.