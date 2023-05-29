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Haberler Magazin Onur Buldu: Nazardan çok korkuyoruz - Magazin haberleri
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Onur Buldu: Nazardan çok korkuyoruz

Kızları Masal ile birlikte Bebek'te görüntülenen Onur Buldu-Duygu Kozoğlu çifti, "Nazardan çok korkuyoruz" dedi

Onur Buldu: Nazardan çok korkuyoruz - Magazin haberleri
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Ünlü oyuncu Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

"NAZARDAN ÇOK KORKUYORUZ"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Buldu ile Kozoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Güneşli havanın tadını çıkaran Onur Buldu, çocuğu Masal ile yakından ilgilendi.

Ünlü oyuncu, "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek, gazetecilere ricada bulundu.

Buldu, ardından muhabirlerin objektiflerine gülümseyerek oradan ayrıldı.

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