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Ordu'da selin yaraları sarılıyor

Ordu'da selden etkilenen Fatsa ve Ünye ilçelerinde temiz çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışması kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor, derelerde ıslah çalışması yapılıyor

13.08.2018 - 19:24 | Güncelleme: AA

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, beraberinde DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin ve DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ile afetin yaşandığı mahalle ve dere yataklarında incelemelerde bulundu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinde biri Cevizdere Köprüsü olmak üzere 4 köprünün yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Sel nedeniyle bölgedeki tekstil fabrikalarının zarar görüğünü ifade eden Çamyar, "Bu konularla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Defterdarlığımız yönetiminde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. İnşallah vatandaşlarımızın zararı kısa sürede karşılanacak." dedi.

İlçede selden etkilenen derelerde hızlı bir şekilde dere ıslahının yapılması için çalışmaların başladığını belirten Çamyar, "Şu anda çalışmalar Cevizdere ve Cüri gibi derelerde sürüyor. İnşallah buralardaki çalışmalar çok kısa sürede tamamlanacak." diye konuştu.

Dere kenarında bulunan yapıların kamulaştırılması süreci ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Çamyar, Tabakhane Deresi batı yakasında kamulaştırma süreci yaşanan alanlarla ilgili duyarlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mali imkanların belediyeler ve Devlet Su İşleri açısından ortada olduğunu belirten Çamyar, devlet kamulaştırıyor diye yüksek meblağlar istemek yerine yardımcı olunması gerektiğini kaydetti.

DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, selin yaralarının sarılması için tüm desteği vereceklerini söyledi.

Bölgedeki imkanlara ek olarak merkezde bulunan iş makinelerinin de sevkiyatına başladıklarını kaydeden Ekin, çalışmaların eksik devam etmesi için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ve Tabakhane Deresi batı yakasındaki kamulaştırma sürecinin hızlanmasının önemini vurguladı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de ilçedeki temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "İlçemizde yaşanan sel felaketiyle birlikte cadde ve sokaklarda biriken çamur ve katı atıkların temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Bu yöndeki faaliyetler mesai mefhumu gözetilmeksizin yapılıyor. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri ve trafik akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Selden dolayı oluşan zarar neyse telafisi için gereken her adım atılacaktır." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

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