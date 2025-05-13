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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: Arzu canına kıydı! Kocası tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Arzu canına kıydı! Kocası tutuklandı!

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, 20 yaşındaki Arzu A.'nın, evinin yanındaki ağaçta asılı halde bulunmasının ardından gözaltına alınan kocası tutuklandı. Detaylar yürekleri yaktı...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:05
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        20 yaşında Arzu neden canına kıydı?
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        Ordu'da kan donduran olay, Çaybaşı ilçesinin Aşıklı Mahallesi'nde, 11 Mayıs'ta 'Anneler Günü'nde meydana geldi. Arzu A. (20), evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulundu.

        EŞİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre bunun üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerin ardından genç kadının eşi C.A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı.

        ARZU, FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRMÜŞ

        Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, C.A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" yönünde detaylara ulaşıldı.

        İKİSİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

        KOCA, 'EŞE KARŞI EZİYET'TEN TUTUKLANDI

        Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KAYINVALİDESİ SERBEST KALDI

        Kayınvalide ise "gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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