Ünye'de "100. Yıl Cumhuriyet Korteji" yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Korteji" gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesince düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüdü.

Güzergahtaki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerinde alkışlayarak kortejdekilere destek verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı konuşmada, büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle hür ve bağımsız, bir ve bütün olarak yaşayacağına inancını vurguladı.

Yürüyüşe, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.