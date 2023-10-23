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        Ünye'de "100. Yıl Cumhuriyet Korteji" yapıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Korteji" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:54
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        Ünye'de "100. Yıl Cumhuriyet Korteji" yapıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Korteji" gerçekleştirildi.

        Ünye Belediyesince düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüdü.

        Güzergahtaki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerinde alkışlayarak kortejdekilere destek verdi.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı konuşmada, büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle hür ve bağımsız, bir ve bütün olarak yaşayacağına inancını vurguladı.

        Yürüyüşe, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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