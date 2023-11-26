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        Ordu'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

        ORDU'daetkiliolan fırtına, hayatını olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:40
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        Ordu'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
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        ORDU'daetkiliolan fırtına, hayatını olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi.

        Kentte gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, il genelinde etkili oldu. Altınordu, Kumru, Kabadüz'de bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatılar, elektrik direklerine zarar verdi. Bazı mahallelerde de ağaçlar devrildi. Köklerinden kopan ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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