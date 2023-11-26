Ordu'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
ORDU'daetkiliolan fırtına, hayatını olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi.
ORDU'daetkiliolan fırtına, hayatını olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, il genelinde etkili oldu. Altınordu, Kumru, Kabadüz'de bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatılar, elektrik direklerine zarar verdi. Bazı mahallelerde de ağaçlar devrildi. Köklerinden kopan ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.
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