Ordu'da bir öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 öğretmen öldü.

Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkiinde O.D. (24) yönetimindeki 55 KJ 862 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Boduç'a (54) çarptı.

Ünye Fen Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Boduç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Boduç'un cenazesinin, memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.