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        Ünye'de "100. Yıl Eğitim Ormanı" oluşturuldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Eğitim Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:52
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        Ünye'de "100. Yıl Eğitim Ormanı" oluşturuldu
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Eğitim Ormanı" oluşturuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nuriye Mahallesi'nde etkinlik organize edildi. Öğretmenler, öğrenciler ve okul idarecileri, 100 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu.

        Kaymakam Ayhan Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, "Nice ormanlarımız olsun." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "100. Yıl Eğitim Ormanları" oluşturulduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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