Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da hayırseverin yaptırdığı 4 derslikli ilkokul açıldı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan 4 derslikli ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da hayırseverin yaptırdığı 4 derslikli ilkokul açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan 4 derslikli ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 100. Yıl Kurtboğaz Mustafa Efiloğlu İlkokulu'nun açılışında, Akkuş'ta eğitim yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

        Son 3 yılda Bakanlığın ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçede 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, 16'şar derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Akpınar İlkokulu, 100 yatak kapasiteli İMKB YBO Kız Pansiyonu'nun devam eden yatırımlar arasında yer aldığını anlatan Vargeloğlu, şöyle devam etti:

        "12 derslikli Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi, 150 yatak kapasiteli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu, 59 yatak kapasiteli Akkuş Öğretmenevi, 4 derslikli Akkuş Anaokulu ise yatırım programında yer almakta olup ihale işlemleri devam eden yatırımlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca 2023 yılında 2,5 milyon lira bütçe ile 13 okulumuzda iç ve dış cephe boyası, çatı onarımı, kalorifer tesisatı, yemekhane onarımı gibi bakım onarım çalışmaları yaparak öğretmen ve öğrencilerimizin daha modern ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlamaktayız."

        Hayırsever Mustafa Efiloğlu ise Kurtboğaz Mahallesi'nin ilçe merkezine uzak olduğunu belirterek, "Köyümüze bir eser kazandırıp vatana, millete hayırlı nesiller yetişmesi için bir bina yapılmasına vesile olduk." dedi.

        Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, Vali Muammer Erol, hayırsever Efiloğlu ile emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi verdi.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek'in ettiği dua eşliğinde açılışı yapılan okul, protokol üyelerince gezildi.

        Programa, Akkuş Kaymakamı Hakan Bahçe, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile mahalle sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanması s...
        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanması s...
        Ordu'da "Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları" programı yapıldı
        Ordu'da "Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları" programı yapıldı
        Avrupa şampiyonu milli boksör Gamze Soğuksu'ya coşkulu karşılama
        Avrupa şampiyonu milli boksör Gamze Soğuksu'ya coşkulu karşılama
        Mahallenin hafızası babasından sonra ona emanet
        Mahallenin hafızası babasından sonra ona emanet
        Ordu Şehir Hastanesi inşaatında 1020 sismik izolatör kullanıldı
        Ordu Şehir Hastanesi inşaatında 1020 sismik izolatör kullanıldı
        Ordu'da kar manzaraları
        Ordu'da kar manzaraları