Ordu'da hayırseverin yaptırdığı 4 derslikli ilkokul açıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan 4 derslikli ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 100. Yıl Kurtboğaz Mustafa Efiloğlu İlkokulu'nun açılışında, Akkuş'ta eğitim yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Son 3 yılda Bakanlığın ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçede 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, 16'şar derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Akpınar İlkokulu, 100 yatak kapasiteli İMKB YBO Kız Pansiyonu'nun devam eden yatırımlar arasında yer aldığını anlatan Vargeloğlu, şöyle devam etti:

"12 derslikli Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi, 150 yatak kapasiteli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu, 59 yatak kapasiteli Akkuş Öğretmenevi, 4 derslikli Akkuş Anaokulu ise yatırım programında yer almakta olup ihale işlemleri devam eden yatırımlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca 2023 yılında 2,5 milyon lira bütçe ile 13 okulumuzda iç ve dış cephe boyası, çatı onarımı, kalorifer tesisatı, yemekhane onarımı gibi bakım onarım çalışmaları yaparak öğretmen ve öğrencilerimizin daha modern ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlamaktayız."

Hayırsever Mustafa Efiloğlu ise Kurtboğaz Mahallesi'nin ilçe merkezine uzak olduğunu belirterek, "Köyümüze bir eser kazandırıp vatana, millete hayırlı nesiller yetişmesi için bir bina yapılmasına vesile olduk." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, Vali Muammer Erol, hayırsever Efiloğlu ile emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi verdi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in ettiği dua eşliğinde açılışı yapılan okul, protokol üyelerince gezildi.

Programa, Akkuş Kaymakamı Hakan Bahçe, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile mahalle sakinleri katıldı.