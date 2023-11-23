Ordu'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçenin Demircili Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 4. katında çalışan Enver Doğru (54), dış cephe kaplaması sırasında dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Ağır yaralanan Doğru, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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