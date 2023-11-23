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        Ordu'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

        Ordu'nun Kumru ilçesinde bir inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:02
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        Ordu'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
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        Ordu'nun Kumru ilçesinde bir inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        İlçenin Demircili Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 4. katında çalışan Enver Doğru (54), dış cephe kaplaması sırasında dengesini kaybederek iskeleden düştü.

        Ağır yaralanan Doğru, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doğru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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