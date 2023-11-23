Ordu'da 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü
ORDU'da4katlı inşaatın en üst katından düşen işçi Enver Doğru (54), hayatını kaybetti.
ORDU'da4katlı inşaatın en üst katından düşen işçi Enver Doğru (54), hayatını kaybetti.
Olay, Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe kaplaması yapan Enver Doğru, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Doğru, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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