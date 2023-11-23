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        Ordu'da 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

        ORDU'da4katlı inşaatın en üst katından düşen işçi Enver Doğru (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:30
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        Ordu'da 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü
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        ORDU'da4katlı inşaatın en üst katından düşen işçi Enver Doğru (54), hayatını kaybetti.

        Olay, Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe kaplaması yapan Enver Doğru, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Doğru, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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