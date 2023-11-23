Ordu'da 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

ORDU'da4katlı inşaatın en üst katından düşen işçi Enver Doğru (54), hayatını kaybetti.

Olay, Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe kaplaması yapan Enver Doğru, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Doğru, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.