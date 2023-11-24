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        Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Ordu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:11
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        Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Ordu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günde meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Öğretmenlerin, dünyanın her yerinde çok kutsal bir vazifeyi icra ettiğini belirten Vargeloğlu, insanlığın temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için mesleğine yüreğini koyan, öğrencilerinin yeteneklerini fark eden ve onları önemseyen öğretmenlere her zaman ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        Aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirilen programda, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

        Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ın çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdiği etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve oratoryo sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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