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        Ordu'da "Bölgesel Tarım Zirvesi" düzenlendi

        Ordu'da, "Bölgesel Tarım Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:34
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        Ordu'da "Bölgesel Tarım Zirvesi" düzenlendi
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        Ordu'da, "Bölgesel Tarım Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Vali Muammer Erol, kentteki bir otelde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ordu Şubesince organize edilen programda, özellikle tarım alanındaki tüm üreticilerin gayretlerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Ordu'da her aşamada birlik ve güzellik olduğunu dile getiren Erol bu devam ettiği sürece de bütün hedefleri kolayca aşabileceklerini ifade etti.

        MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise toplantının amacının fındık, bal ve balıkla ilgili değerlendirmelerde bulunmak olduğunu belirtti.

        Fındığın bölge için önemine işaret eden Şanlıtürk şunları kaydetti:

        "Fındık bizim her şeyimiz. Fındıkla ilgili konuşulması gereken birçok konu var. Tabii biz Mecliste Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri olarak, Fındık Çalışma Grubu oluşturduk. İlk toplantımızı temmuzda yaptık. Yine perşembe günü Gazi Meclisimizde çalışma grubuyla bir toplantı yaptık. Sektörün temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yapacağız. Eğer başarabilirsek bunun içerisinde fındık dikim alanlarının sınırlandırılması, coğrafi işaretin verilmesi gibi birçok konuyu da inşallah yapacağız."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de tarımın, hayatın devamı için vazgeçilmez unsurlardan birisi olduğunu vurguladı.

        Dünyada enerjiden sonra gıda krizinin de kapıda olduğunu aktaran Güler, dolayısıyla zirvenin çok anlamlı olduğunu işaret etti.

        MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen de Türkiye'de tarımsal gelişimin sağlanması ve tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik çalışma yaptıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

        "Dünyada önümüzdeki günlerde pandeminin de bize öğrettiği gıda milliyetçiliğinin konuşulacağı günler bizi izliyor. Artık kimin hangi silahı, kimin hangi teknolojisi vardan ziyade kimin hangi gıdası vara giden bir yoldayız. Bunun için şartlar zor olsa da iklimimiz, coğrafyamız bize tarımda dünyada çok iyi bir konuma gelme fırsatı vermektedir. İşte biz de bunu ülkemizdeki müteşebbislere, çiftçilere bölgesel anlamda giderek anlatarak o bilinci oluşturarak ülkemizin geleceğine bir nebze olsun su taşımak için çaba sarf ediyoruz."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Servet Altaş'ın da konuşma yaptığı program, Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu'nun moderatörlüğünde, "Balın Yolculuğu: Ordu'dan Dünya Sofralarına" konulu panelle devam etti.

        Zirve, "Mavinin Bereketi: Karadeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık" ile "Fındıkta İnovasyon: Modern Tarım Teknolojileri ve Pazarlama Stratejileri" konulu paneliyle tamamlanacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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