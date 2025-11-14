Ordu'da inşaatta elektrik akımına kapılarak düşen işçi öldü
Ordu'nun Gölköy ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılarak düşen işçi hayatını kaybetti.
Haruniye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ertaş U. (34), elektrik akımına kapılarak yaklaşık 3 metreden düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ertaş U, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
