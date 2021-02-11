Vali’nin okul başarısı: 7 ayda 38 okul

Ordu Valisi Tuncay Sonel’in göreve başladığı günden itibaren ihtiyaç duyulan okul binalarının kazandırılması çabaları devam ediyor.

Bir yandan depreme karşı dayanıksız ve riskli okul binalarının yıkılacak olması, bir yandan tekli eğitime geçebilmek için gerekli olan okul binalarının devletvatandaş işbirliği ile Ordu’ya kazandırılması için yoğun çaba sarf eden ve kısa sürede 41 okul binası yapımını hedefleyen Vali Tuncay Sonel, bu hedefine bir adım daha yaklaştı.

DevletVatandaş işbirliği ile bugüne kadar 37 okul binasının yapımını ilimize kazandıran Vali Tuncay Sonel, 38’inci okulun yapım protokolüne de imza attı. Aslen Ünyeli olup, iş hayatını İstanbul’da sürdüren hayırsever iş insanı Hasan Görgülü ve oğulları Zekai Görgülü, Ertuğrul Görgülü tarafından Ünye ilçesine 24 derslikli Ortaokul yaptırılacak. Ünye ilçesi Bayramca mahallesine yaptırılacak ve ‘Emine Görgülü Ortaokulu’ adını taşıyacak 24 derslikli okul binasının yapımı için Valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi.



7 ayda 38. okul

24 derslikli olarak yapılacak ‘Emine Görgülü Ortaokulu’nun yapım protokolü imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Biz böyle iş inşalarımızı görünce, Ordu’muzun değerlerini görünce çok mutlu oluyoruz. Hakikaten böyle değerli bir aile, çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Allah onların da yolunu, bahtını açık etsin. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Bu okulda yetişen çocuklarımızın duası, her daim yanlarında olacaklar” dedi.

7 aylık süre içerisinde devlet ve vatandaş işbirliği ile bugün 38’inci okulun protokolünü imzaladıklarını kaydeden Vali Sonel, “İlimize hayırlı olsun diliyoruz. Buradan yetişen çocuklar vatanına, milletine, bayrağına sevgide saygıda kusur etmeyen evlatlar olur inşallah. Hasan amcamız bugün aramızda bulunamadı. Biz buradan İstanbul’a Hasan amcamıza selam gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz kendisinin. Oğulları Zekai ve Ertuğrul bey de böyle bir hayra vesile oldukları için kendilerine Ordu’muz adına, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



İmkanı olan herkes okul yapımına destek olmalı

Okul protokolü imza töreninde hayırsever iş insanı Hasan Görgülü’nün oğlu Zekai Görgülü de duygularını şöyle dile getirdi: “Biz, bu topraklar doğduk, bu toprakların insanlarıyla birlikte para kazandık. Rahmetli annemiz, eğitime ve çocuklara çok önem verdiği için bizde kardeşim Ertuğrul bey ve Sevda hanımla beraber düşündük, taşındık ne yapabiliriz diye? En sonunda milli eğitim müdürümüzün vasıtasıyla bu işe karar kıldık. İnşallah Allah utandırmaz. Ben, Ünyeli kardeşlerimden bir tuğla da onlar koysun isterim. Bu kampanya devam etsin ve ne kadar okul eksiği varsa giderilsin isterim. Sayın valime de bu vesileyle çok teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından Ünye ilçesinde yapılacak 24 derslikli ‘Emine Görgülü Ortaokulu’nun yapım protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Hayırsever iş insanı Zekai Görgülü tarafından imzalandı.

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