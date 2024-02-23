Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin mükerrer bandrollü boş makaron ve bin paket mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon kapsamında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu.

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