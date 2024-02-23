Ordu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tepecik Mahallesi'nde M.K (27) yönetimindeki 55 KR 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
Kazada araçtaki S.E olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü M.K ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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