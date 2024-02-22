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        Kıbrıs Gazisi Resul Güney Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs Gazisi Resul Güney'in (71) cenazesi, memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:39
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        Kıbrıs Gazisi Resul Güney Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs Gazisi Resul Güney'in (71) cenazesi, memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Kurudere Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ünye'deki özel hastanede hayatını kaybeden Güney'in cenazesi evine getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Kurudere Camisi'ne getirilen Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser, Çaybaşı Kaymakamı Turgay Tarık, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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