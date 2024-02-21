Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 50 gram kubar esrar, 25 uyuşturucu hap ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine Korgan ve Gülyalı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

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