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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:22
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine Korgan ve Gülyalı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda O.K. (48), E.G. (32), S.Ç. (31) ve İ.Ç'yi (44) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 50 gram kubar esrar, 25 uyuşturucu hap ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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