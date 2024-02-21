Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı ORDU'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari araç, motosiklete çarptı. Kazada kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü Cemil Bilgili (35), ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. E.A., yönetimindeki 52 AZ 662 plakalı hafif ticari araç, Cemil Bilgili'nin kullandığı 52 ADC 537 plakalı motosiklete çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan motosikletin sürücüsü kurye Cemil Bilgili'yi, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Motosiklete çarpan araç ise olay yerinden 200 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Polis, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kazanın ardından kaçan E.A.'yı gözaltına aldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:45 facebook

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