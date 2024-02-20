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        Gemi ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne 2 tutuklama

        ORDU'nun Ünye ilçesinden gittikleri Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da, hamsi avına çıkan ve geminin ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan geminin sahibi Murat Gerçek (55) ile kaptanı Cengiz Can (55) tutuklandı. Ünye Limanı'ndan geçen yıl aralık ayında ayrılan, 30 mürettebatı bulunan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Abhazya'ya gitti. Gemideki Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile birlikte 5 mürettebat, balıkların istiflendiği ambara temizlik yapmaya girdi. Bir süre temizlik yapan balıkçılar, daha sonra fenalaştı. Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Gürkan, Demirci ve Bakırcı'nın öldüğü belirlendi. Baygın halde yerde yatan diğer 2 kişi ise gemideki botla Rusya'nın Soçi Limanı'na götürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 balıkçının, buradaki müdahaleyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. CENAZELERİ GETİRİLDİ Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri, dün Ünye Limanı'na getirildi. 3 mürettebatın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Demirci ile Emrah Bakırcı Samsun'un Terme ilçesinde, Caner Gürkan ise İstanbul'da toprağa verildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmadaki ilk incelemede de Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın ambarda biriken amonyak gazından zehirlendiği ileri sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan gemi sahibi Murat Gerçek ile kaptan Cengiz Can, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen Gerçek ile Can, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:00
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        Gemi ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne 2 tutuklama
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        ORDU'nun Ünye ilçesinden gittikleri Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da, hamsi avına çıkan ve geminin ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan geminin sahibi Murat Gerçek (55) ile kaptanı Cengiz Can (55) tutuklandı. Ünye Limanı'ndan geçen yıl aralık ayında ayrılan, 30 mürettebatı bulunan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Abhazya'ya gitti. Gemideki Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile birlikte 5 mürettebat, balıkların istiflendiği ambara temizlik yapmaya girdi. Bir süre temizlik yapan balıkçılar, daha sonra fenalaştı. Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Gürkan, Demirci ve Bakırcı'nın öldüğü belirlendi. Baygın halde yerde yatan diğer 2 kişi ise gemideki botla Rusya'nın Soçi Limanı'na götürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 balıkçının, buradaki müdahaleyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. CENAZELERİ GETİRİLDİ Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri, dün Ünye Limanı'na getirildi. 3 mürettebatın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Demirci ile Emrah Bakırcı Samsun'un Terme ilçesinde, Caner Gürkan ise İstanbul'da toprağa verildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmadaki ilk incelemede de Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın ambarda biriken amonyak gazından zehirlendiği ileri sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan gemi sahibi Murat Gerçek ile kaptan Cengiz Can, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen Gerçek ile Can, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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