Gemi ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne 2 gözaltı ORDU'nun Ünye ilçesinden gittikleri Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da hamsi avına çıkan ve geminin ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında M.G. (55) ile C.C. (55) gözaltına alındı. Ünye Limanı'ndan geçen yıl aralık ayında ayrılan, 30 mürettebatı bulunan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'ya gitti. Gemideki Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile 5 mürettebat, balıkların istiflendiği ambara temizlik yapmak için girdi. Bir süre burada temizlik yapan balıkçılar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Baygın olarak yerde yatan diğer 2 kişi ise gemideki bot ile Rusya'nın Soçi Limanı'na götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 balıkçının burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. YAKINLARI CENAZELERİ TESLİM ALDI Yaşamını yitiren Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri ise dün Ünye Limanı'na getirildi. 3 mürettebatın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için cenaze aracı ile Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Demirci ile Emrah Bakırcı'nın cenazesi Samsun'un Terme ilçesine, Caner Gürkan'ın cenazesi ise yakınları tarafından hastane morgundan alınarak İstanbul'a götürüldü. AMONYAK GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın ambarda biriken amonyak gazından zehirlendiği ileri sürüldü. Olayla ilgili M.G. ile C.C. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:05 facebook

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