Ordu'da fındığın kilogramı 115 liradan işlem görüyor

Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını öngördüklerini ifade ederek, yükselişin nisana kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Fındık fiyatının şubatta da yükselişini sürdürdüğünü belirten Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 115 liraya kadar çıktığını aktardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

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