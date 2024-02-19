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        Ordu'da fındığın kilogramı 115 liradan işlem görüyor

        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:41
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        Ordu'da fındığın kilogramı 115 liradan işlem görüyor
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        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

        Fındık fiyatının şubatta da yükselişini sürdürdüğünü belirten Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 115 liraya kadar çıktığını aktardı.

        Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını öngördüklerini ifade ederek, yükselişin nisana kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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