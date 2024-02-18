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        Ambarda biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının cenazesi getirildi

        KARADENİZ kıyısındaki Abhazya'da hamsi avına çıkan ve ambarda biriken gazdan etkilenip zehirlenerek hayatını kaybeden Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cansız bedenleri, Ordu'nun Ünye Limanı'na getirildi. Ünye Limanı'ndan geçtiğimiz yıl aralık ayında ayrılan 30 mürettebatı bulunan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'ya gitti. Geminin ambar bölümünde çalışan balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı ile birlikte toplam 6 mürettebat, ambarda biriken gazdan zehirlendi. Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın olarak yerde yatan diğer 3 kişi ise hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştırılan 3 gemicinin burada yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 mürettebatın cenazeleri ise bugün Ünye Limanı'na getirildi. Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için cenaze aracı ile Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hayatını kaybeden balıkçılardan Cengiz Demirci ile Emrah Bakırcı'nın Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, Caner Gürkan'ın ise Rizeli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:06 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:06
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        Ambarda biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının cenazesi getirildi
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        KARADENİZ kıyısındaki Abhazya’da hamsi avına çıkan ve ambarda biriken gazdan etkilenip zehirlenerek hayatını kaybeden Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı’nın (24) cansız bedenleri, Ordu’nun Ünye Limanı'na getirildi. Ünye Limanı’ndan geçtiğimiz yıl aralık ayında ayrılan 30 mürettebatı bulunan ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’ya gitti. Geminin ambar bölümünde çalışan balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı ile birlikte toplam 6 mürettebat, ambarda biriken gazdan zehirlendi. Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın olarak yerde yatan diğer 3 kişi ise hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştırılan 3 gemicinin burada yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 mürettebatın cenazeleri ise bugün Ünye Limanı’na getirildi. Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için cenaze aracı ile Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hayatını kaybeden balıkçılardan Cengiz Demirci ile Emrah Bakırcı’nın Samsun’un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, Caner Gürkan’ın ise Rizeli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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