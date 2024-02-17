Ali Erbaş: Diyanet Akademisi, Türk İslam Kültür Merkezi'ni besleyecek ORDU'nun Altınordu ilçesinde içerisinde Diyanet Akademisi'nin de yer alacağı 'Türk İslam Araştırmaları Merkezi'nin inşaatı için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Ali Erbaş, "Diyanet Akademisi, Türk İslam Kültür Merkezi'ni besleyecek. Diyanet Akademisinin en büyük amaçlarından biri araştırmadır. İnşallah orada nice araştırmacılar, imamlarımız, öğretmenlerimiz, müezzinlerimiz, vaizlerimiz yetişir" dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçeden geçen Melet Irmağı kenarında karanın denizle birleştiği noktada şehrin her yerinden görülebilecek 105 metre boyunda 68 metre eninde, toplam 7 dönümlük arazi üzerinde 'Türk İslam Araştırma Merkezi' inşa edilmesi için proje hazırladı. 4 dönümü kapalı mekan olacak nitelikte inşa edilecek olan proje kapsamında, bünyesinde 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir cami bulunacak. Türk İslam Araştırma Merkezi'nde 13 derslik, 6 sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği salonlar, 110 kişilik 2 büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane, kitap satış birimleri, abdest alma yerleri bulunacak. Fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edilecek olan merkez, yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak. İçerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bir bahçeye ile birlikte Diyanet Akademisi'nin de bulunduğu Türk İslam Araştırmaları Merkezi için bugün ilk adım atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında yapılacak olan proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında protokol imzalandı. İmza törenine Erbaş ile Güler'in yanı sıra, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek ve protokol üyeleri de katıldı. 'İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KÜLLİYENİN İLK ADIMLARININ ATILDI' İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hayata geçirilecek 'Türk İslam Araştırmaları Merkezi'nin kendisini çok heyecanlandırdığını ve Diyanet Akademisi ile de bu projenin taçlandırılacağını ifade etti. Kent, milleti, devlet, insanlık, İslam alemi için önemli bir külliyenin ilk adımlarının atıldığı bir anı yaşadıklarını belirten Erbaş, "Burada Türk İslam Merkezi'ni bana anlattığını zaman çok heyecanlanmıştım. Sonra öyle hızlı bir gelişme oldu ki, sayın valimizin Ordu'muzda göreve başlaması ile sizlerle birlikte istişare ile Diyanet Akademisi'nin, Türk İslam Kültür Merkezi'ne eklenmesi ve adeta bütünleşmesi hem iki önemli müessesenin birlikte hareket etmesine ve çalışmaların veriminin artmasına vesile olacak. Diyanet Akademisi, Türk İslam Kültür Merkezini besleyecek. Diyanet Akademisi'nin en önemli amaçlarından biri araştırmadır. Birbirini destekleyecek iki önemli müessese birleştirilmiş oldu. İnşallah orada nice araştırmacılar yetişir. Camilerimizde, mihraplarımızı, minberlerimizi, kürsülerimizi süsleyen imamlarımız, hocalarımız, Kur-an kursu öğretmenlerimiz, müezzinlerimiz, vaizlerimiz yetişirler. Cenabıhak yardımcımız olsun. Allah sizlerden razı olsun. Hep birlikte kısa süre içerisinde bitirmek nasip olur inşallah" diye konuştu. 'GELECEĞE HİZMETLERLE IŞIK TUTACAK ALİMLER YETİŞİR' Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise "Türk İslam Külliyesi projesini burada oluşturuyoruz. Bu projeyi daha değerli kılan Diyanet Akademisi'ni sizlerin destekleri ile gerçekleştireceğiz. Bu Allah'ın büyük bir lütfu bizim için. Onun için ne kadar şükretsek az. Ordumuza, bölgemize, ülkemize hatta dünyaya inşallah güzel bir hizmet olacak. Yapılan alanı bu proje ile değerlendirerek değer ve şeref kattık. İnşallah geleceğe hizmetlerle ışık tutacak alimler yetişir. Dünyaya buradan çözümler sunarız. Sadece İslam alemine değil, ezilmiş halklara inşallah rahmet şekline dönüşür" ifadelerinde kullandı. Konuşmaların ardından Ali Erbaş ile Mehmet Hilmi Güler arasında protokol imzalandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:35 facebook

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