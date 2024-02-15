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        Ordu'da İYİ Parti üyesi 117 kişi, istifa etti

        ORDU'da117 İYİ Parti üyesi, partilerinden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Enver Yılmaz'a tepki gösterip, istifa etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne eski AK Partili Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki gösteren 117 kişi, İYİ Parti'den istifa etti. Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde bir araya gelen partililer, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İYİ Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi hayatları boyunca görmedikleri, duymadıkları ve emsaline şahit olmadıkları hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 'HİÇBİR ZORLAMAYI KABUL ETMİYORUZ' Hiçbir zorlamayı kabul etmediklerini belirten Karaman, "Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz, büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır. Fakat biliyoruz ki zor oyunu bozar ve hemşerilerimizin aleyhinde olan hiçbir oyunun içinde yer almayacağız. Bu şehirden kovularak giden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığı herkesçe bilinen, Karadeniz'in incisi Ordu'muza kavga ve nefret tohumlarından başka bir şey ekmeyen, ardında dizi dizi şaibeler bırakan, adli merciler ile sayfa sayfa dosyaları olan, dün karşı karşıya olduğumuz, bugün mecburi bir şekilde yan yana getirilmek istendiğimiz hiçbir zorlamayı kabul etmiyoruz. Boynumuza tasma takmadık, aklımızı kiraya vermedik, haysiyetimizi sokakta bulmadık" dedi. 'HEP FEDAKARCA DAVRANDIK' Enver Yılmaz'ın parti ile ilgili konuşmalarına tepki gösteren Karaman, "Kurulduğu günden bugüne İYİ Parti ile olan münasebetimiz, kurumsal yapıya zarar vermeyecek şekilde ilerledi. Ne zarar verdik, ne zarar gördük. Hep fedakarca davrandık. Geldiğimiz nokta ise bizi yok sayan, bizi değersiz gören ve bizden kul olmamızı isteyen bir süreçtir. Bu şehirden kovulan, kendi partisinden dahi ciddi şaibelerle uzaklaştırılan, il ve ilçe teşkilatlarımızın hiçbirinin fikri sorulmadan 31 Mart yerel seçimleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığına Enver Yılmaz seçilmiştir. Enver Yılmaz, 'Olmasam Ordu'da İYİ Parti'nin kapısına kilit vurulacaktı. Aday olmasam İYİ Parti, ilçe belediye başkan adayları dahi çıkartamayacaktı. Olmasam seçim çalışmaları yapacak paraları dahi yoktu. Onlar bana mecburdu, ben de onları değerlendiriyorum' sözleriyle İYİ Parti ile olan bağını her yerde, hiç çekinmeden dile getirmiştir" diye konuştu. 4 İLÇEDE İSTİFA Kendisi ile beraber 117 kişinin istifa ettiğini söyleyen Karaman, şöyle konuştu: "İYİ Parti'den çıkan Enver Yılmaz'ın efsane Orduspor'umuzu başkanlığı döneminde yok edilmesine, tesislerin yıkılmasına da bizim istifa sebebimizdir. Ordu ilinde, turizmde marka olmuş tesisleri başkanlığı döneminde yok etmesi, istifa sebebimizdir. Ordu'da yaşayan ve alın teri ile para kazanan Alucralılara, 'bir avuç Alucralı' demesi ve aşağılaması da bizim istifa sebebimizdir. Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye'de üye olan 116 kişi, istifa mercini harekete geçirdi. Ben de istifa eden arkadaşlarıma destek olarak İYİ Parti kurucu üyeliğimden istifa ediyorum."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:16
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        Ordu'da İYİ Parti üyesi 117 kişi, istifa etti
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        ORDU'da117 İYİ Parti üyesi, partilerinden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Enver Yılmaz'a tepki gösterip, istifa etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne eski AK Partili Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki gösteren 117 kişi, İYİ Parti'den istifa etti. Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde bir araya gelen partililer, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İYİ Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi hayatları boyunca görmedikleri, duymadıkları ve emsaline şahit olmadıkları hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 'HİÇBİR ZORLAMAYI KABUL ETMİYORUZ' Hiçbir zorlamayı kabul etmediklerini belirten Karaman, "Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz, büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır. Fakat biliyoruz ki zor oyunu bozar ve hemşerilerimizin aleyhinde olan hiçbir oyunun içinde yer almayacağız. Bu şehirden kovularak giden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığı herkesçe bilinen, Karadeniz'in incisi Ordu'muza kavga ve nefret tohumlarından başka bir şey ekmeyen, ardında dizi dizi şaibeler bırakan, adli merciler ile sayfa sayfa dosyaları olan, dün karşı karşıya olduğumuz, bugün mecburi bir şekilde yan yana getirilmek istendiğimiz hiçbir zorlamayı kabul etmiyoruz. Boynumuza tasma takmadık, aklımızı kiraya vermedik, haysiyetimizi sokakta bulmadık" dedi. 'HEP FEDAKARCA DAVRANDIK' Enver Yılmaz'ın parti ile ilgili konuşmalarına tepki gösteren Karaman, "Kurulduğu günden bugüne İYİ Parti ile olan münasebetimiz, kurumsal yapıya zarar vermeyecek şekilde ilerledi. Ne zarar verdik, ne zarar gördük. Hep fedakarca davrandık. Geldiğimiz nokta ise bizi yok sayan, bizi değersiz gören ve bizden kul olmamızı isteyen bir süreçtir. Bu şehirden kovulan, kendi partisinden dahi ciddi şaibelerle uzaklaştırılan, il ve ilçe teşkilatlarımızın hiçbirinin fikri sorulmadan 31 Mart yerel seçimleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığına Enver Yılmaz seçilmiştir. Enver Yılmaz, 'Olmasam Ordu'da İYİ Parti'nin kapısına kilit vurulacaktı. Aday olmasam İYİ Parti, ilçe belediye başkan adayları dahi çıkartamayacaktı. Olmasam seçim çalışmaları yapacak paraları dahi yoktu. Onlar bana mecburdu, ben de onları değerlendiriyorum' sözleriyle İYİ Parti ile olan bağını her yerde, hiç çekinmeden dile getirmiştir" diye konuştu. 4 İLÇEDE İSTİFA Kendisi ile beraber 117 kişinin istifa ettiğini söyleyen Karaman, şöyle konuştu: "İYİ Parti'den çıkan Enver Yılmaz'ın efsane Orduspor'umuzu başkanlığı döneminde yok edilmesine, tesislerin yıkılmasına da bizim istifa sebebimizdir. Ordu ilinde, turizmde marka olmuş tesisleri başkanlığı döneminde yok etmesi, istifa sebebimizdir. Ordu'da yaşayan ve alın teri ile para kazanan Alucralılara, 'bir avuç Alucralı' demesi ve aşağılaması da bizim istifa sebebimizdir. Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye'de üye olan 116 kişi, istifa mercini harekete geçirdi. Ben de istifa eden arkadaşlarıma destek olarak İYİ Parti kurucu üyeliğimden istifa ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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