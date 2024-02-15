Ordu'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 Şubat'ta bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O'yu (35) yakaladı.

Evleri ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.