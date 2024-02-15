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        Ordu'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:12
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        Ordu'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 Şubat'ta bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O'yu (35) yakaladı.

        Evleri ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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