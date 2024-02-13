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        Ordu'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:17
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        Ordu'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi'nde 33 yaşındaki Gamze Kösedağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

        Eve giren ekipler, Kösedağ'ı yerde hareketsiz halde buldu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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