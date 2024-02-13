Ordu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi'nde 33 yaşındaki Gamze Kösedağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, Kösedağ'ı yerde hareketsiz halde buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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