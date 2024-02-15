Otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
ORDU'da15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı Atik Otel'in önüne 11 Şubat'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, 15 kişinin konakladığı otele peş peşe ateş açtı. Kurşanlar otelin duvarlarına isabet ederken, şüpheliler kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayında ekip gönderildi. İncelemede, bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, kaçan şüphelilerin M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O. (35) olduğunu belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalanırken, adreslerde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ile 1 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, sorgularının sürdüğü bildirildi.
ORDU'da15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı Atik Otel'in önüne 11 Şubat'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, 15 kişinin konakladığı otele peş peşe ateş açtı. Kurşanlar otelin duvarlarına isabet ederken, şüpheliler kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayında ekip gönderildi. İncelemede, bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, kaçan şüphelilerin M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O. (35) olduğunu belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalanırken, adreslerde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ile 1 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, sorgularının sürdüğü bildirildi.
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