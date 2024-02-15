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        Otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

        ORDU'da15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı Atik Otel'in önüne 11 Şubat'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, 15 kişinin konakladığı otele peş peşe ateş açtı. Kurşanlar otelin duvarlarına isabet ederken, şüpheliler kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayında ekip gönderildi. İncelemede, bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, kaçan şüphelilerin M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O. (35) olduğunu belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalanırken, adreslerde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ile 1 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:56
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        Otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
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        ORDU'da15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı Atik Otel'in önüne 11 Şubat'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, 15 kişinin konakladığı otele peş peşe ateş açtı. Kurşanlar otelin duvarlarına isabet ederken, şüpheliler kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayında ekip gönderildi. İncelemede, bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, kaçan şüphelilerin M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O. (35) olduğunu belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalanırken, adreslerde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ile 1 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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