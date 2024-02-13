Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kışın sıcak geçtiği Karadeniz'de gelecek bir ay fındık için kritik

        HAYATİ AKÇAY - Karadeniz'de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ilerleyen zamanda sıfırın altına düşmesi ve beraberinde getireceği don riski, fındık üreticilerini tedirgin ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın sıcak geçtiği Karadeniz'de gelecek bir ay fındık için kritik
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Karadeniz'de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ilerleyen zamanda sıfırın altına düşmesi ve beraberinde getireceği don riski, fındık üreticilerini tedirgin ediyor.

        Türkiye'nin fındık üretiminde önde gelen bölgesi Karadeniz'de, son haftalarda özellikle sahil ve orta kesimde hava sıcaklıkları zaman zaman 20 dereceye kadar çıktı.

        Sıcak havayla fındık dallarında karanfillerin (tomurcuk) açması ve döllenmeyi sağlayacak püsküllerin oluşmasından mutlu olan fındık üreticileri, özellikle mart ayında don yaşanmamasını temenni ediyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

        Sıcaklık nedeniyle fındık dallarında karanfiller ve püsküllerin erken açtığını belirten Soydan, karanfillerin açması ve püsküllerin tozlanmasıyla ilgili sürecin şimdilik normal şartlarda ilerlediğini ifade etti.

        Soydan, sıcak havaların bu şekilde devam etmesinin, ileriki günlerde don yaşanması halinde risk oluşturduğunu dile getirerek, 2004 ve 2014'te benzer tablonun yaşandığını, martta hava sıcaklığındaki ani değişikliklere bağlı meydana gelen zirai donun fındığı olumsuz etkilediğini kaydetti.

        - "Olası zirai don hepimizi tedirgin ediyor"

        Sıcak havanın devam etmesi durumunda fındık tomurcuklarında erken yaprak açma durumunun gerçekleşebileceğine işaret eden Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu da şu demektir; önümüzdeki mart ayında sıfırın altına inebilecek hava sıcaklığı fındığı don riskiyle karşı karşıya bırakabilir. İnşallah bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli fındıkta bu doğal afet gerçekleşmez. Şu anda dallarda karanfillerin açması, tozlanmayı ve döllenmeyi sağlayacak püsküllerin yeterince olmasından üreticilerimiz memnun ancak olası zirai don hepimizi tedirgin ediyor."

        Soydan, fındık üreticilerinin kar yağışını beklediğine de dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "Beklentimiz kar yağışının olması ancak karla birlikte don gerçekleşmemesi en büyük arzumuz. Kar yağışı hem toprağın sulanması hem de fındık ağaçları için oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi durumunda dallarda yaprak açma süreci başlayabilir. Bu da olası donda ürüne ciddi zarar verebilir. Fındık için önümüzdeki 1-1,5 ay çok önemli."

        - Üreticilere tarım sigortası çağrısı

        Üreticilere, olası zirai dona karşı bahçelerini TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) üzerinden sigortalatma çağrısında bulunan Soydan, "TARSİM'e başvuru 3 Mart'ta son bulacak. Üreticilerimizin bu riskleri göz önüne alarak gerekli başvuruları yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, sıcak havanın etkisiyle diğer meyvelerde de benzer durumun olduğu belirterek, "Fındık dışında birçok meyve ağacında da erken çiçek açma durumu söz konusu. Bu meyveler için yapabilecek pek bir şey yok ancak üreticilerimiz fındık için sigorta yaptırabilir. İnşallah fındık bir sorun yaşanmadan bu süreci atlatır. Tek temennimiz bu yönde." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Akkuş Belediyespor, Kupa Voley'de Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyo...
        Akkuş Belediyespor, Kupa Voley'de Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyo...
        Ordu'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı
        Ordu'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı
        Ordu´da otele silahlı saldırı
        Ordu´da otele silahlı saldırı
        Katili kuzeni çıktı
        Katili kuzeni çıktı
        Özel gereksinimli Zehra'nın resim yeteneği hayatını renklendirdi
        Özel gereksinimli Zehra'nın resim yeteneği hayatını renklendirdi
        Bıçaklanmış olarak bulunup kaldırıldığı hastanede öldü, kuzeni gözaltında
        Bıçaklanmış olarak bulunup kaldırıldığı hastanede öldü, kuzeni gözaltında