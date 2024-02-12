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        Akkuş Belediyespor, Kupa Voley'de Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor

        Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Parolapara ile deplasmanda karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, bu maçı kazanarak dörtlü finale yükselmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:44
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        Akkuş Belediyespor, Kupa Voley'de Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor
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        Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Parolapara ile deplasmanda karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, bu maçı kazanarak dörtlü finale yükselmek istiyor.

        Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Parolapara ile Kupa Voley'de çeyrek finalde mücadele edeceklerini söyledi.

        Yarın saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynayacakları maçı kazanmak istediklerini dile getiren Lale, rakiplerinin gücünü iyi bildiklerini belirtti.

        Lale, ligdeki iyi oyunlarını Fenerbahçe karşısında da göstermek istediklerini ifade ederek, "Spor sürprizlerle dolu. Amacımız rakibimizi yenerek Kupa Voley'de dörtlü finallere kalabilmek." dedi.

        Takım kaptanı Enes Atlı ise "Rakibimizi bu maçta daha sürpriz bir Akkuş Belediyespor bekliyor. Çünkü şu anda daha enerjik ve motiveyiz. Tek maç üzerine oynanacak bir maça çıkıyoruz. Tek maçlar çok risklidir. O yüzden ne olacağı belli olmaz. Ama şunu çok iyi bilirim, kazanmak için maçta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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