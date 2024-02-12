Ordu´da otele silahlı saldırı
ORDU´nun Ünye ilçesinde 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otele 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların otelin duvarına isabet ettiği olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ORDU´nun Ünye ilçesinde 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otele 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların otelin duvarına isabet ettiği olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi´nde bulunan 4 yıldızlı Atik Otel'e yapıldı. Motosiklet ile otelin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, 15 kişinin konakladığı otele silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar otelin duvarlarına isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrası geldikleri motosiklete binen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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