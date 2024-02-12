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        Ordu´da otele silahlı saldırı

        ORDU´nun Ünye ilçesinde 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otele 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların otelin duvarına isabet ettiği olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:00
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        Ordu´da otele silahlı saldırı
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        ORDU´nun Ünye ilçesinde 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otele 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların otelin duvarına isabet ettiği olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saldırı, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi´nde bulunan 4 yıldızlı Atik Otel'e yapıldı. Motosiklet ile otelin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, 15 kişinin konakladığı otele silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar otelin duvarlarına isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrası geldikleri motosiklete binen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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