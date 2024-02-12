Özel gereksinimli Zehra'nın resim yeteneği hayatını renklendirdi

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Zehra Atar, resim yeteneğini ortaya çıkaran öğretmenleri sayesinde hayatında yeni bir pencere açtı.

Doğuştan engelli Atar, 4 yıl önce Ünye ilçesindeki Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Okuluna başladı.

Okulun ilk yılında resme ilgisi fark edilen 17 yaşındaki Atar, öğretmenlerinin de desteğiyle çok sayıda eser tamamladı.

Öğretmenlerinin seçtiği ünlü ressamlara ait tabloları kendi yorumuyla resmeden Atar, üç kişisel sergi açtı.

Liseler arası yarışmalarda geçen yıl birincilik, bu sene de ikincilik elde eden Atar, dördüncü sergisini açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

12. sınıf öğrencisi Zehra Atar, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Kendimi iyi hissediyorum. Resim yapmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Semra Gülay, Zehra'nın içine dönük ve az konuşan bir öğrenci olduğunu, 9'uncu sınıfta serbest resim yaparken insan ve manzarayı çok güzel çizdiğini gördüklerini söyledi.

Gülay, öğrencinin resim yaparak kendisini ifade etmeyi öğrendiğini, öz güveninin geliştiğini dile getirerek, "Sergiler açtıkça da toplumda var olduğunu ve değerli olduğunu hissetti. Zehra 27 resim yaptı, 5'i satıldı ve resimleri sergiye gelenler tarafından beğenildi." diye konuştu.

- "Birçok özel gereksinimi olan öğrenci özel yeteneklere sahip"

Dördüncü sergiyi mayıs ayında Engelliler Haftası'nda açmayı planladıklarını aktaran Gülay, "Zehra aslında özel gereksinimi olan öğrenciler için bir kardelen, bir öncü olacak. Çünkü birçok özel gereksinimi olan öğrenci özel yeteneklere sahip. Ama Zehra gibi fark edilen de oluyor. Bazen fark edilmeden mezun olan da oluyor. Zehra onlar için bir öncü olacak." ifadelerini kullandı.

Gülay, özel gereksinimi olan öğrenciler için Güzel Sanatlar Lisesi veya üniversitelerin Güzel Sanatlar Bölümünde akademik anlamda olmasa da sanatsal eğitimler olması gerektiğini belirterek, bu öğrenciler için de kontenjan açılmasını istedi.

- "Onun yaşam ve iletişim kaynağı resim"

Görsel sanatlar öğretmeni Kıymet Bayer de Zehra'nın, kendini resimle ifade eden bir öğrenci olduğunu vurguladı.

Resim yaparken öğrencisinin kendini çok iyi hissettiğine işaret eden Bayer, "Onun yaşam ve iletişim kaynağı resim. Her halükarda her yerde resim yapabilir. Yaptığı eserler de çok güzel. Hepsini de severek ilgiyle yaptı." dedi.

Bayer, Zehra'nın kendi deneyimleri olan resimleri yapmayı tercih ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Zehra köyde hayvanlarıyla meşgul olan, tavuklara yem atan, doğayla iç içe bir öğrenci. Dikkat edilirse de bütün resimlerimiz doğayla ilgili ve bizim Anadolu'dan çıkan tarihimizi, kültürümüzü aktaran resimler bunlar. Ünlü ressamların resimleri bunlar. Hikmet Onat'tan İbrahim Çallı'ya, Giresunlu ressamımız Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Nuri İyem'e kadar. Bu isimler Anadolu ressamları olarak da geçer. Anadolu'yu bize anlatan, kültürümüzü bize aktaran ressamlar. Biz de Zehra ile öyle bir bağlantı kurduk. Zehra da Anadolu'dan çıkan bir öğrenci. Dolayısıyla öyle bir bağlantıyla hem Anadolu'yu hem Zehra'nın kendi deneyimlerini hem yaşadığı ortamı yansıtalım dedik ve bu eserleri çıkardık."

Okul müdürü Hüseyin Bayır da eğitimcilerin dokunuşlarıyla bazı özel yeteneklerin keşfedilebildiğini, öğretmenlerin talebi doğrultusunda öğrencinin yeteneğine yönelik gerekli desteği verdiklerini anlattı.

Zehra gibi başka öğrencilerin de eğitime katılarak özel yeteneklerinin fark edilip geliştirilebileceğini belirten Bayır, ailelerden çocuklarını eğitime kazandırmalarını istedi.