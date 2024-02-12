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        Katili kuzeni çıktı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Güvenç Bektaş´ın (40) cinayet şüphelisi olarak amcasının oğlu Hasan Bektaş (34), gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:35
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        Katili kuzeni çıktı
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Güvenç Bektaş´ın (40) cinayet şüphelisi olarak amcasının oğlu Hasan Bektaş (34), gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olay, 10 Şubat günü ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yaralı olarak yerde kanlar içinde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenç Bektaş olduğu tespit edilen kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Güvenç Bektaş´ın amcasının oğlu Hasan Bektaş´ı gözaltına aldı. Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Bektaş, ifadesinde kuzeniyle içki içtiklerini, ardından tartışma çıktığını ve onu bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edilen Hasan Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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