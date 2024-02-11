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        Ordu'da çocuklarının yanına giden çift, kazada öldü

        ORDU'da2 otomobilin çarpıştığı kazada, Fatsa'da oturan çocuklarının yanına giden Zeynel (71) ve eşi Fatma Yağız (61) hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:00
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        Ordu'da çocuklarının yanına giden çift, kazada öldü
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        ORDU'da2 otomobilin çarpıştığı kazada, Fatsa'da oturan çocuklarının yanına giden Zeynel (71) ve eşi Fatma Yağız (61) hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, Aybastı-Fatsa kara yolu Meşebükü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zehra Kuru yönetimindeki 52 KB 566 plakalı otomobil ile Emre Yağız (34) idaresindeki 58 ADZ 692 otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Zeynel Yağız ve eşi Fatma Yağız yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatsa'da oturan çocuklarının görmek için yola çıkan Zeynep-Fatma Yağız çifti, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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