Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Kurt, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Armin Afshin Far, Hakan Polat, Görkem Yazgan)
Setler: 25-23, 25-19, 16-25, 20-25, 15-11
Süre: 120 dakika (29, 26, 22, 27, 16)
ORDU
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