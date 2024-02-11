Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Selimiye Mahallesi'nde bir araya gelen H.B. (33) ile amcasının oğlu Güvenç B. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Güvenç B'yi bıçakla yaraladı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.B, polis ekiplerince yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.