Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selimiye Mahallesi'nde bir araya gelen H.B. (33) ile amcasının oğlu Güvenç B. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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