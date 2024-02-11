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        Ordu'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

        Fatsa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 01:39 Güncelleme: 11.02.2024 - 01:39
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        Ordu'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
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        Fatsa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Aybastı-Fatsa karayolu Meşebükü Mahallesi mevkisinde, Zehra Kuru yönetimindeki 52 KB 566 plakalı otomobille Emre Yağız idaresindeki 58 ADZ 692 otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler Zehra Kuru, Emre Yağız ile aracındaki Fatma (61) ve Zeynel Yağız (71) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fatma ve Zeynel Yağız, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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