Ordu'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Fatsa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Fatsa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aybastı-Fatsa karayolu Meşebükü Mahallesi mevkisinde, Zehra Kuru yönetimindeki 52 KB 566 plakalı otomobille Emre Yağız idaresindeki 58 ADZ 692 otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Zehra Kuru, Emre Yağız ile aracındaki Fatma (61) ve Zeynel Yağız (71) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fatma ve Zeynel Yağız, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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