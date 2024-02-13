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        Tek yaşadığı evinde ölü bulundu

        ORDU'nunAltınordu ilçesinde tek yaşayan Gamze Kösedağ (33), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:20
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        Tek yaşadığı evinde ölü bulundu
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        ORDU'nunAltınordu ilçesinde tek yaşayan Gamze Kösedağ (33), evinde ölü bulundu.

        Selimiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'nci katından kötü koku gelmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kapı açılmayınca evin balkonundan içeri giren ekipler, Gamze Kösedağ'ın hareketsiz gördü. İncelemede, tek yaşayan Kösedağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan ilçedeki bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Kösedağ'dan 10 gündür haber alınamadığı ancak hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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