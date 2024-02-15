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        Ordu'da Alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi

        Ordu'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Alzheimer hastası Fatma Pelit'e akıllı saat hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:44
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        Ordu'da Alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi
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        Ordu'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Alzheimer hastası Fatma Pelit'e akıllı saat hediye edildi.

        Ünye ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 80 yaşındaki Pelit, 12 Şubat'ta evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

        Pelit'in ailesi aynı durumun bir daha yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesinden akıllı saat talebinde bulundu.

        Belediye ekipleri, Fatma Pelit'i evinde ziyaret ederek akıllı saati teslim etti.

        Aile, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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