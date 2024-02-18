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        Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:22 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:26
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        Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Eymür Mahallesi mevkisinde, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki 52 DK 814 plakalı otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı 52 S 0240 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, minibüste bulunan Duru Fedekartürk (30) yaralandı.

        Fedekartürk, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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