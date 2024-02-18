Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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