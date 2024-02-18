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        Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        ORDU'nun Ulubey ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hayati Yılmaz (51) ile Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, Murat Fedakartürk (34) ile Duru Fedakartürk (30) yaralandı. Kaza, saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Eymür Mahallesi Altınordu-Mesudiye Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Fedakartürk yönetimindeki 52 S 0240 plakalı minibüs ile Hayati Yılmaz idaresindeki 52 DK 814 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Hayati Yılmaz ile Ali Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:38
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        Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        ORDU’nun Ulubey ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hayati Yılmaz (51) ile Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, Murat Fedakartürk (34) ile Duru Fedakartürk (30) yaralandı. Kaza, saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Eymür Mahallesi Altınordu-Mesudiye Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Fedakartürk yönetimindeki 52 S 0240 plakalı minibüs ile Hayati Yılmaz idaresindeki 52 DK 814 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Hayati Yılmaz ile Ali Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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