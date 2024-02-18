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        Bakan Koca: Hastalar servis araçları ile kanser tarama testine götürülüyor

        SAĞLIKBakanı Fahrettin Koca, Ordu'un Ünye ve Akkuş ilçelerinde yaşayıp, şehir merkezine gidemeyen hastaların servis araçları ile kanser tarama testlerine götürüldüğünü belirtip, görüntü paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde şehir merkezlerine gitmesi güç olan hastaların servis araçları ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine götürüldüğünü belirtti. Koca, "Ölümlerin en sık ikinci nedeni kanserlerdir. Belirti vermemiş kanseri tespit etmenin en iyi yolu kanser tarama testleridir. Kanser tarama testleri ağrısız ve acısız işlemlerle yapılır. Her biri ücretsizdir. Ünye ve Akkuş'ta olduğu gibi, şehir merkezlerine gitmesi güç hastalarımızı servis araçlarımızla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize getiriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:31
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        Bakan Koca: Hastalar servis araçları ile kanser tarama testine götürülüyor
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        SAĞLIKBakanı Fahrettin Koca, Ordu'un Ünye ve Akkuş ilçelerinde yaşayıp, şehir merkezine gidemeyen hastaların servis araçları ile kanser tarama testlerine götürüldüğünü belirtip, görüntü paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde şehir merkezlerine gitmesi güç olan hastaların servis araçları ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine götürüldüğünü belirtti. Koca, "Ölümlerin en sık ikinci nedeni kanserlerdir. Belirti vermemiş kanseri tespit etmenin en iyi yolu kanser tarama testleridir. Kanser tarama testleri ağrısız ve acısız işlemlerle yapılır. Her biri ücretsizdir. Ünye ve Akkuş'ta olduğu gibi, şehir merkezlerine gitmesi güç hastalarımızı servis araçlarımızla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize getiriyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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