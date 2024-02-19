Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi mevkisinde dün, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki 52 DK 814 plakalı otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı 52 S 0240 plakalı minibüs çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve vatandaşlar katıldı.

Eymür Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ölen Hayati ve Ali Yılmaz'ın cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Belenyurt Mahallesi'ne getirildi.

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