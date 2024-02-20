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        1 yıldır Hatay'daki depremde kaybolan kardeşi, yengesi ve yeğenini arıyor

        ORDU'da yaşayan Metin Ömür (65), Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde depreme yakalanan kardeşi Bülent Ömür (61), yengesi Kezban (58) ve yeğeni İrem'i (15) arıyor. Kardeşiyle ailesinin cenazelerini teslim alamadığı için üzüntü duyduğunu belirten Ömür, "Bir senedir rahat uyuduğum bir gece yok. Deprem olmadan 15 gün önce buradaydı. Onu gönderdim ve cenazesini bulamıyorum. Depremden 3 gün sonra Hatay'a gittim. Görüştüğüm kişiler, ölenleri defnettiklerini söyledi. Biz o günden bu yana kardeşimi, eşini ve kızını bulamıyoruz" dedi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine, Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Bülent Ömür, eşi Kezban Ömür ve 2 yaşındayken evlat edindiği kızı İrem'den 1 yıldır haber alınamıyor. Ömür ailesinin Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ağabeyi Metin Ömür, kardeşiyle ailesinin izine rastlanmadığını öne sürdü. Depremden 15 gün önce görüştüğü ve Antakya'ya uğurladığı kardeşi Bülent Ömür ile ailesinin cenazelerinin aradığını belirten Metin Ömür, "Deprem olduktan 3 gün sonra Hatay'a gittim. Enkazın devir işlerinde oradaydım. Orada ilk olarak kimseye ulaşamadık. Ulaşmamız da mümkün değildi. Sadece orada görüştüğüm kişiler, ölenleri toprağa verdiklerini söyledi. Biz o günden bu yana kardeşimi, eşini ve kızını bulmak için çalışıyoruz ama bulamıyoruz. O binada benim kardeşimle birlikte 6 kişi daha vardı. Onların da kayıp olduğu söyleniyor. Yaptığımız müracaatlarda, 'Araştırıyoruz, bulacağız, uğraşıyoruz' diyorlar ama 1 yıldır herhangi bir ize rastlanılmadı" diye konuştu. 'O AKŞAM EVDE OLDUĞU KESİN' Geceleri uyuyamadığını söyleyen Metin Ömür, "Ben kardeşimle her gün görüşüyordum. O akşam da evde olduğunu kesin olarak biliyorum. Acaba evde değil miydi diye düşünüyordum. Ancak o gece kardeşimle orada görüşen arkadaşlarım var. Evde olduğunu söylemiş onlara. Emekli olduğu için sabaha kadar otururdu, sabah öğleye kadar da uyurdu. Bir senedir rahat uyuduğum bir gece yok. Deprem olmadan 15 gün önce buradaydı. Burada kaldıktan sonra onu gönderdim ve cenazesini bulamıyorum. En kötü tarafı bu" ifadelerini kullandı. 'SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ' Ömür, kardeşiyle ailesinin cenazelerinin bulunması için yardım beklediklerini belirterek, "Bizim en büyük şansızlığımız belki taşrada olmamız. Ben bunu bildiğim ve gördüğüm için söylüyorum. Benim gibi cenazesine ulaşamayıp televizyona bağlanan 3-4 ailenin çocukları, 15 gün sonra bulundu ama biz kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Gerekirse dava açacağım. Evrakı toparlamaya çalışıyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. Her yolu denedik. Bize bazı kesimlerden yardım edileceği, bulanacağı söylendi. Bekledik, bu zamana kadar sonuç alınamadı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:26
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        1 yıldır Hatay'daki depremde kaybolan kardeşi, yengesi ve yeğenini arıyor
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        ORDU'da yaşayan Metin Ömür (65), Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde depreme yakalanan kardeşi Bülent Ömür (61), yengesi Kezban (58) ve yeğeni İrem'i (15) arıyor. Kardeşiyle ailesinin cenazelerini teslim alamadığı için üzüntü duyduğunu belirten Ömür, "Bir senedir rahat uyuduğum bir gece yok. Deprem olmadan 15 gün önce buradaydı. Onu gönderdim ve cenazesini bulamıyorum. Depremden 3 gün sonra Hatay'a gittim. Görüştüğüm kişiler, ölenleri defnettiklerini söyledi. Biz o günden bu yana kardeşimi, eşini ve kızını bulamıyoruz" dedi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine, Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Bülent Ömür, eşi Kezban Ömür ve 2 yaşındayken evlat edindiği kızı İrem'den 1 yıldır haber alınamıyor. Ömür ailesinin Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ağabeyi Metin Ömür, kardeşiyle ailesinin izine rastlanmadığını öne sürdü. Depremden 15 gün önce görüştüğü ve Antakya'ya uğurladığı kardeşi Bülent Ömür ile ailesinin cenazelerinin aradığını belirten Metin Ömür, "Deprem olduktan 3 gün sonra Hatay'a gittim. Enkazın devir işlerinde oradaydım. Orada ilk olarak kimseye ulaşamadık. Ulaşmamız da mümkün değildi. Sadece orada görüştüğüm kişiler, ölenleri toprağa verdiklerini söyledi. Biz o günden bu yana kardeşimi, eşini ve kızını bulmak için çalışıyoruz ama bulamıyoruz. O binada benim kardeşimle birlikte 6 kişi daha vardı. Onların da kayıp olduğu söyleniyor. Yaptığımız müracaatlarda, 'Araştırıyoruz, bulacağız, uğraşıyoruz' diyorlar ama 1 yıldır herhangi bir ize rastlanılmadı" diye konuştu. 'O AKŞAM EVDE OLDUĞU KESİN' Geceleri uyuyamadığını söyleyen Metin Ömür, "Ben kardeşimle her gün görüşüyordum. O akşam da evde olduğunu kesin olarak biliyorum. Acaba evde değil miydi diye düşünüyordum. Ancak o gece kardeşimle orada görüşen arkadaşlarım var. Evde olduğunu söylemiş onlara. Emekli olduğu için sabaha kadar otururdu, sabah öğleye kadar da uyurdu. Bir senedir rahat uyuduğum bir gece yok. Deprem olmadan 15 gün önce buradaydı. Burada kaldıktan sonra onu gönderdim ve cenazesini bulamıyorum. En kötü tarafı bu" ifadelerini kullandı. 'SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ' Ömür, kardeşiyle ailesinin cenazelerinin bulunması için yardım beklediklerini belirterek, "Bizim en büyük şansızlığımız belki taşrada olmamız. Ben bunu bildiğim ve gördüğüm için söylüyorum. Benim gibi cenazesine ulaşamayıp televizyona bağlanan 3-4 ailenin çocukları, 15 gün sonra bulundu ama biz kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Gerekirse dava açacağım. Evrakı toparlamaya çalışıyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. Her yolu denedik. Bize bazı kesimlerden yardım edileceği, bulanacağı söylendi. Bekledik, bu zamana kadar sonuç alınamadı” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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