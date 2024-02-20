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        Ordu'da ceza infaz kurumunda çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:42
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        Ordu'da ceza infaz kurumunda çıkan yangın söndürüldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde bulunan hükümlü S.E'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor.

        Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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