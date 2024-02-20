Evine kurduğu fizik tedavi alanıyla engelli oğlunun adım atmasını sağladı

EMRULLAH CESUR - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bedensel engelli Doğan Kurt, babasının fizyoterapi merkezlerinden esinlenerek evin bir bölümüne kurduğu alanda yaptığı çalışmalar sayesinde adım atmaya başladı.

Ayşegül ve Hasan Kurt çiftinin iki çocuğundan büyük olanı 20 yaşındaki Doğan, yüzde 97 fiziki engelli dünyaya geldi. Oğlunun tedavisi için birçok sağlık kuruluşuna başvuran baba Hasan Kurt, Doğan fizik tedaviye katılmak istemeyince buralardan sonuç alamadı.

Yaklaşık 2 sene önce oğlunu İstanbul'daki bir fizyoterapi merkezine getiren baba Kurt, burada gördüğü parkurdan esinlenerek evinde benzer alan oluşturmaya karar verdi.

Ünye'deki sanayi sitesinde bulunan marangoz ve demir ustalarından destek alan baba Kurt, evinin bir odasında demir profilden alan kurdu.

Kurt çifti söz konusu alanı, pilates topu, çekme halat ile ayak antrenmanı için lastiklerle donattı. Makara sistemi eklenen alana, yürüme sırasında dengeyi sağlayacak su borusu, el koordinasyonu için plastik top, bisiklet, sabitleme bantları, minder gibi malzemeler de yerleştirildi.

20 yaşındaki Doğan Kurt, bu alanda motor becerilerini gerçekleştirmek için bir yıldır sürdürdüğü çalışmalar sayesinde destek alarak adım atmaya başladı.

- "Günlük kolay hareketleri kendi, diğer zor hareketleri ise benimle yapıyor"

Kamu kurumunda işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Hakan Kurt, AA muhabirine, İstanbul'da gördüğü sistemi geliştirerek evine kurduğunu söyledi.

Sistem sayesinde oğlunun hareket kabiliyetinin arttığını belirten Kurt, "Daha önce hiç hareket edemiyordu. Ayağını dahi kaldıramıyordu, çekemiyordu. Şu anda kendi başına odada çalışabiliyor." dedi.

Kurt, akşamları iş dönüşü oğluyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Akşam 2-3 saat ben çalıştırıyorum. Günlük kolay hareketleri kendi, diğer zor hareketleri ise benimle yapıyor. Her akşam böyle devam ediyoruz." diye konuştu.

Sistemi marangoz ve demir ustalarına yaptırdığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Bunu herkes yapabilir. Yani basit. Gelip görsünler. Şu anda çok mutluyum. Ben başaracağıma inanıyordum. Cenabıallah bir dert verdiyse illa ki dermanı vardır. Bu süreçte hep araştırdım. Bu konuyla ilgili bir şey bulsam ya da duyduğumda oğlum için her tarafa gittim."

Doğan Kurt ise evde kurulan sistem öncesinde hiçbir şey yapamadığını dile getirerek, "Annem babam odaya fizik tedavi sistemi kurdu. Kendi başıma odada çalışıyorum, eğitim yapıyorum." ifadelerini kullandı.