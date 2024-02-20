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        Cezaevinde mahkum yatağını ateşe verdi; 27 kişi dumandan etkilendi

        ORDU'nun Ünye ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü S.E.'nin, yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 27 mahkum dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Yangın, dün akşam Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. B-3 Koğuşu'nda cinsel istismar suçundan hükümlü S.E., iddiaya göre, girdiği ruhsal bunalım sonucu koğuşta bulunan yatağını ateşe verdi. Diğer mahkumların gardiyanlara durumu bildirmesi üzerine cezaevine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 27 mahkum, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:00
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        Cezaevinde mahkum yatağını ateşe verdi; 27 kişi dumandan etkilendi
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        ORDU’nun Ünye ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü S.E.’nin, yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 27 mahkum dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Yangın, dün akşam Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. B-3 Koğuşu'nda cinsel istismar suçundan hükümlü S.E., iddiaya göre, girdiği ruhsal bunalım sonucu koğuşta bulunan yatağını ateşe verdi. Diğer mahkumların gardiyanlara durumu bildirmesi üzerine cezaevine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 27 mahkum, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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